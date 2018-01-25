Застройщик презентовал сделанные вблизи фотографии обшивки "Мордовия Арены"

Застройщик стадиона "Мордовия Арена", ПСО "Казань", презентовал новые фотографии, на которых можно в деталях рассмотреть обшивку арены. Кадры сделаны вблизи. На них видно, что панели не монолитные, а имеют многочисленные отверстия.

Проектная площадь купола составила более 26 тысяч квадратных метров, что можно сравнить с более чем тремя футбольными полями.

Напомним, летом 2018 года Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

Как сообщалось ранее, Ростуризм не нашел в Саранске отелей, которые незаконно завышают цены на проживание на время мундиаля.