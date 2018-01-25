В Мордовии просят откликнуться свидетелей ДТП под Саранском с участием "Волги" и пешехода

Следователи Мордовии просят отозваться очевидцев ДТП, которое произошло 27 октября 2017 года в селе Берсеневка под Саранском. Тогда около 17:10 на улице Советской водитель "Волги" сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

"Если вы стали очевидцами данного ДТП, сообщите имеющуюся информацию по телефонам: 8(83441) 2-13-75, 38-59-56 или 02", - сказано в сообщении пресс-службы СКР по РМ.

Ранее сообщалось, что в Мордовии ищут очевидцев ДТП, которое произошло 21 октября 2017 года. Тогда на автодороге "Саранск – Пензятка" Лямбирского района около 10:50 водитель "Дэу-Нексия" не уступил дорогу и врезался в КамАЗ.

Источник: mordovia.sledcom.ru