Дальнобойщики Мордовии привезли подарки воспитанникам детского дома-интерната в Темникове

Дальнобойщики из Мордовии организовали благотворительную акцию в помощь детям. Представитель региональной команды "Play Dalnoboy Мордовия 13 рус" Марат Курмаев из Лямбирского района предложил коллегам навестить с подарками воспитанников Темниковского детского дома-интерната.

Дальнобойщики собрали средства, купили ребятам одежду, продукты, сладости, игрушки и сами же отвезли гостинцы в Темников. Дети с большой радостью приняли гостей и продержали их до самого вечера.

Как сообщалось ранее, в Мордовии наметились положительные тенденции в вопросе детей-сирот. Так, уменьшилось число несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – с 1557 до 882 человек.

Источник: "Известия Мордовии".