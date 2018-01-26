В Мордовии подростки отказываются от алкоголя

В 2017 году в Мордовии значительно сократилось количество подростков, замеченных в употреблении алкогольной продукции (с 367 до 226 человек). В процентном соотношении снижение составило 38%. Такие показатели стали возможными благодаря работе по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также стоит отметить, что в республике на треть уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, в Мордовии наметились положительные тенденции в вопросе детей-сирот.

Источник: "Известия Мордовии".