В Саранске "девятка" врезалась в "Ауди": водители попали в больницу

На Лямбирском шоссе в Саранске произошло ДТП, в котором пострадали люди. По данным пресс-службы республиканской ГИБДД, виновником стал водитель "ВАЗ-21099", который нарушил правила и врезался "Ауди А4".

В результате травмы получили пассажиры обоих автомобилей. Их доставили в больницу, где осмотрели и отправили долечиваться домой. Известно, что оба водителя были трезвы.

Ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске на перекрестке улиц Республиканской и Старопосадской произошло столкновение двух легковых автомобилей. Очевидцы предполагают, что авария произошла из-за того, что один из автомобилистов не уступил дорогу.

Источник: gibdd.ru/r/13