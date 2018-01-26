Почти 6 тысяч многодетных семей насчитывается в Мордовии

По состоянию на 1 января 2018 года в Мордовии проживает 5841 многодетная семья. Из них 83% семей имеют трех детей, 12% - четырех, 3% - пятерых, 1,8% - шестерых детей и более.

Отметим, что власти Мордовии оказывают многодетным семьям всестороннюю поддержку. В прошлом году материальная помощь оказана 4242 семьям.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Мордовии значительно сократилось количество подростков, замеченных в употреблении алкогольной продукции (с 367 до 226 человек). Также стоит отметить, что в республике на треть уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних.

Источник: "Известия Мордовии".