Житель Рузаевки получил условный срок за порно во "ВКонтакте"

Житель Рузаевки узнал свой приговор за незаконное распространение порнографических материалов. В пресс-службе районного суда сообщили, что 30-летний мужчина разместил на своей странице во "ВКонтакте" видеоролик порнографического характера. Доступ к нему имели все пользователи соцсети, в том числе несовершеннолетние. Видео оставалось на странице в течение года.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

Как сообщалось ранее, в Мордовии оставлен без изменения приговор 52-летнему Дамиру Абдрашикову, которого осудили за распространение порнографии. Пролетарский районный суд приговорил любителя порно к 2 годам условно, защита пыталась обжаловать данное решение, но потерпела неудачу.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru