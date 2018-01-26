В Мордовии водитель КамАЗа умер в ДТП

На трассе М-5 в Мордовии погиб шофер большегруза.

Представители республиканской Госавтоинспекции заявили, что трагедия случилась накануне рано утром в Зубово — Полянской районе. В темноте шофер КамАЗа с прицепом налетел на припаркованную фуру марки "Вольво". Вследствие столкновения шофер российского грузовика получил тяжелейшие ранения и позднее умер в реанимации.

По факту смертельной аварии назначена проверка. Шофер второго грузовика оштрафован за отсутствие страховки.

Ранее сообщалось, что в Саранске фура "Магнит" попала в ДТП, спровоцировавшее огромную пробку.