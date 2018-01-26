В Мордовии детский телефон доверия обработал 1751 обращение

В 2017 году на детский телефон доверия в Мордовии поступил 1751 звонок, из которых 870 обращений поступили от детей и подростков.

Чаще всего на телефон доверия обращаются по таким вопросам, как конфликты с родителями, отношения со сверстниками, с противоположным полом, первая подростковая влюбленность, трудности знакомства, обучения.

На первом месте стоят звонки с просьбами оказать информационную помощь, дать совет, как поступить в той либо иной ситуации. На втором месте - звонки по вопросу отношений ребенка со сверстниками, на третьем – звонки по вопросу детско-родительских отношений.

Ранее сообщалось, что в 2017 году почти 2000 детей Мордовии остались в неполных семьях из-за разводов.

Источник: "Известия Мордовии".