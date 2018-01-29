Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Пьяная жительница Мордовии ответит за ложный вызов полиции

Пьяная жительница Мордовии ответит за ложный вызов полиции

Жительница Теньгушевского района Мордовии была оштрафована за ложный вызов полиции. Как сообщили местные СМИ, жительница райцентра позвонила в полицейский участок и заявила, что муж избил ее до полусмерти. По указанному адресу прибыл наряд полиции, однако следов драки там обнаружено не было.

Оказалось, что "пострадавшая" находилась под воздействием изрядной дозы алкоголя. В таком состоянии она позвонила в полицию и оговорила своего мужа. Теперь за ложный вызов ей предстоит заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что житель Саранска узнал свой приговор за применение насилия к представителю власти.