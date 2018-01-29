Пьяная жительница Мордовии ответит за ложный вызов полиции

Жительница Теньгушевского района Мордовии была оштрафована за ложный вызов полиции. Как сообщили местные СМИ, жительница райцентра позвонила в полицейский участок и заявила, что муж избил ее до полусмерти. По указанному адресу прибыл наряд полиции, однако следов драки там обнаружено не было.

Оказалось, что "пострадавшая" находилась под воздействием изрядной дозы алкоголя. В таком состоянии она позвонила в полицию и оговорила своего мужа. Теперь за ложный вызов ей предстоит заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что житель Саранска узнал свой приговор за применение насилия к представителю власти.