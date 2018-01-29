Жительница Мордовии лишилась 38 тысяч рублей при продаже недвижимости

Жительница Ковылкинского района Мордовии подала заявление в полицию с жалобой на мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 59-летняя потерпевшая оставила на сайте "Авито" объявление о продаже квартиры и гаража. Вскоре ей под видом покупателя позвонил аферист и предложил перевести за недвижимость 100 тысяч рублей в качестве аванса.

Когда женщина согласилась, звонивший попросил ее пройти к банкомату и выполнить ряд действий. В результате со счета дамы исчезло 38 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 44-летний житель Мордовии потерял 50 тысяч рублей, попавшись на уловку интернет-мошенников.

Источник: 13.мвд.рф