Житель Рузаевского района, сжигая мусор, чуть не сжег и себя

В Рузаевском районе произошел несчастный случай с 35-летним безработным. Как стало известно, мужчина развел во дворе своего дома костер, чтобы сжечь мусор. В какой-то момент мужчина оступился и упал прямо в пламя.

Несмотря на довольно сильные ожоги лица, тела и ноги, сразу обращаться в больницу пострадавший не стал. Однако через некоторое время ему все же пришлось позвонить в "скорую".

Сейчас мужчина проходит лечение в стационаре.

Как сообщалось ранее, в мордовском селе Аксеново произошел крупный пожар. Вечером на улице Октябрьской загорелся жилой дом. При пожаре серьезно пострадал 37-летний хозяин дома, получивший ожоги лица и рук.