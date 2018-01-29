В Мордовии задержали автомобиль с двумя наркоманами

Неподалеку от села Берсеневские Выселки мордовские полицейские остановили автомобиль, в котором оказались сразу два наркомана. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 30-летний водитель и пассажир вели себе неадекватно, поэтому стражи порядка решили обыскать машину.

В салоне были обнаружены наркотики. Так, в пепельнице лежали почти 2 грамма синтетики, а еще 150 грамм запрещенной жидкости нашлись в другом месте. Освидетельствование показало, что и водитель, и пассажир уже приняли дозу и находились в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что в Мордовии по причине хранения наркотических веществ были задержаны двое парней.

Источник: 13.мвд.рф