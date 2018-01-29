В Саранске в 2017 году мальчиков родилось больше, чем девочек

В минувшем году в Саранске родились 4188 малышей. Из них зарегистрировано 52% мальчиков и 48% девочек.

Кроме того, 56 семейных пар стали родителями двойни, трое — родителями троен. 44% детей родились у своих мам и пап первыми, 56% - вторыми, третьими и последующими.

Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Александр, Михаил, женскими — София, Анастасия, Виктория.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Мордовии к временным работам во время каникул было привлечено 4743 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.

Источник: "Известия Мордовии".