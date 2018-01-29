Более 3700 человек умерло в Саранске за 2017 год

За 2017 год в Саранске скончались 3712 человек. Средний возраст умерших среди представителей сильного пола - 65 лет, женщин - 76 лет.

Сообщается, что основными причинами смертности населения являются заболевания системы кровообращения, на втором - болезни нервной системы, в третьем - онкология.

Несчастные случаи, транспортные происшествия, отравления алкоголем и травмы составляют 8 процентов от общего числа умерших.

Ранее сообщалось, что в Саранске в 2017 году мальчиков родилось больше, чем девочек. В минувшем году в Саранске родились 4188 малышей. Из них зарегистрировано 52% мальчиков и 48% девочек.

Источник: "Известия Мордовии".