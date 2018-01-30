В Кадошкине создали выставку книг "Малый театр"

Такое название в местной библиотеке получила выставка книг, для которой объединяющей стала театральная тематика. Как известно, Годом театра объявил 2018 год Президент Российской федерации Владимир Путин.

По словам сотрудников библиотеки, тема выставки и для них самих малознакома, так как "с театрами, а тем более балетом мы, жители глубинки, знакомимся в лучшем случае в студенческой юности". Между тем среди книг, альбомов и подборки фото на выставке как раз больше всего представлено материалов о балете. А вся выставка заняла даже 3 полки, развеяв первоначальные сомнения библиотекарей о том, что они едва ли смогут набрать материал и для одной.

Ранее сообщалось, что команда поваров из Мордовии примет участие в Welcome Foodball Cup 2018.

Источник: "Известия Мордовии".