Жители Саранска обворовали магазин

Двое уроженцев Саранска обворовали продуктовый магазин в центре города.

Сообщается, что злоумышленники проникли в сооружение, спилив железную решетку на окне. Мужчины вынесли из торговой точки продукты питания, сигареты и алкогольную продукцию, в том числе коньяк и икру на сумму около 60 000 рублей.

Похищенное они принесли в квартиру своего приятеля, живущего около ограбленного магазина. Там работники полиции их и задержали. Отрицать собственную вину было бесполезно, да задержанные этого и не делали.

Ранее сообщалось, что в Мордовии рецидивист ограбил пенсионерку и хладнокровно задушил ее.

Источник: "Известия Мордовии".