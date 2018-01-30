В Саранске до 1 июня откроется приют для животных

Мэр Саранска Петр Тултаев рассказал, что до 1 июня в городе должен появиться приют для бездомных животных. Власти уже подобрали необходимое помещение в промышленной зоне. Совсем скоро здесь начнется ремонт, чтобы помещение могло достойно принять братьев наших меньших.

"Гостиница для животных в какой-то мере поможет решить проблему бродячих собак и кошек. Однако наши горожане, заводя питомцев, должны все-таки осознавать всю ответственность и не выбрасывать четырехлапых на улицу", - отметил Тултаев.

Ранее стало известно, что ГЖК "Тавла" будет полностью введен в эксплуатацию к 1 марта.

Источник: "Известия Мордовии".