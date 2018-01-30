Сегодня, 30 января, в Саранске закрыли ж/д переезд "27-й км", расположенный в районе элеватора на улице Рабочей.

Представители мэрии Саранска поведали, что это связано с ремонтными работами по замене устройства заграждения переезда. Ограничение движения будет действовать до 17:00 13 февраля.

Ранее сообщалось, что ГЖК "Тавла" будет полностью введен в эксплуатацию к 1 марта.

Также стало известно о том, что к 1 марта в поселке Озерный завершится реконструкция детского сада. Местные жители, в особенности молодые родители, с нетерпением ждут новоселья.

Источник: "Известия Мордовии".