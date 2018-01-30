Житель Мордовии получил пять лет колонии за налоговую аферу

В Мордовии за налоговую аферу вынесен приговор экс-руководителю коммерческой компании.

Представители республиканского МВД рассказали, что с 2010-го по 2012-й мужчина с помощью собственного положения систематически присваивал средства от противозаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В карманах правонарушителя осело свыше миллиона рублей. По причине большого количества доказательств экс-бизнесмен целиком признал вину.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Саранска получил условный срок за кражу гаража.