В экопарке Саранска можно брать лыжи напрокат

Отныне в саранском экопарке на Моховой можно взять напрокат лыжи. Там же появилась лыжня, где, собственно, данный спортивный инвентарь можно применить.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, прокат и лыжня работают со вторника по воскресенье с 9:00 до 16:00 часов. Кроме того, не стоит забывать о лыжных трассах в парках Ленинского и Пролетарского районов

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился, чтобы в местах массовых катаний были организованы пункты чаепития.

Как сообщалось ранее, в Саранске прошли традиционные республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы заслуженного работника физкультуры России Ивана Баранова.

Источник: adm-saransk.ru