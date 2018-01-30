Крупный пожар под Саранском унес жизни двух человек

Накануне в пригороде Саранска произошел пожар.

Представители республиканского МЧС заявили, что происшествие случилось в поселке Полянки на улице Рабочая. Там сгорел частный дом на площади в 120 кв.м. При разборе завалов обнаружены тела двух человек.

В ведомстве не смогли оперативно рассказать о личности погибших, но согласно предварительным сведениям, ими оказались 87-летняя женщина и ее 64-летний сын.

Что стало предварительной причиной ЧП, в МЧС также не сообщают.

Ранее сообщалось, что за выходные в Мордовии сгорело 5 бань. Два пожара случились в Саранске, еще 3 случая - в Дубенском, Большеберезниковском и Лямбирском районах.

Источник: 13.mchs.gov.ru