Во время ЧМ-2018 саранские рынки будут работать в прежнем режиме

Во время проведения в Мордовии чемпионата мира по футболу 2018 года рынки Саранска будут работать по привычному графику. Об этом сообщили в администрации города.

"Никто не собирается закрывать центральный рынок либо какой-то другой. Работа рынков будет идти в привычном режиме, но с соблюдением мер безопасности", - отметил мэр города Петр Тултаев.

Напомним, летом 2018 года в Саранске пройдут 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

Ранее всплыла информация, что в преддверии чемпионата мира по футболу в Мордовии могут появиться фальшивые банкоматы.

Источник: adm-saransk.ru