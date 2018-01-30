Разведенные мужчины Саранска вступают в повторный брак реже женщин

В минувшем году в Саранске было заключено 2708 браков. Это на 286 больше, чем показатель 2016 года.

Брачный возраст у мужчин составляет от 27 до 30 лет, у женщин — от 22 до 26 лет. Отметим, что представители слабого пола на 2% чаще вступают в повторные браки, чем сильная половина человечества.

В последние годы наметилась стабильная тенденция снижения количества разводов. В 2017 году зарегистрировано на 71 развод меньше, чем в 2016 году.

Ранее мэр Саранска Петр Тултаев рассказал, что до 1 июня в городе должен появиться приют для бездомных животных.

Источник: "Известия Мордовии".