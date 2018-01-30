В центре Саранска загорелась белая "Ауди"

Накануне, 29 января, в Саранске произошло возгорание иномарки. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент случился недалеко от Центрального рынка. По словам очевидцев, воспламенилась белая "Ауди". По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность топливной системы.

В МЧС по РМ уточнили, что в машине было установлено газовое оборудование. Очаг пожара, вероятнее всего, находился в моторном отсеке. К счастью, при пожаре обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о крупном пожаре под Саранском, который унес жизни двух человек.