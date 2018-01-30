Мордовские борцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире

Шесть наград привезли мордовские спортсмены со всероссийского турнира по греко-римской борьбе, который прошел в городе Бор Нижегородской области.

Сообщается, что ребята завоевали три высших награды, одно "серебро" и две "бронзы". Победу одержали Д. Костин (55 килограмм), Г. Крашенинников (98 килограмм) и Р. Бибарсов (130 кг). Второе место занял Е. Салеев (97 килограмм). На третью ступень почетного пьедестала поднялись А. Слободенюк (77 килограмм) и В. Соколов (67 килограмм).

Победители турнира выполнили норматив "Мастер спорта".

Ранее сообщалось, что "Мордовия" завершила сбор в Саранске и 1 февраля отправится на Кипр.

Источник: "Известия Мордовии".