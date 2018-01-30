В Саранске столкнулись "приора" и "газон"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Александра Невского в районе Кировского рынка, где не поделили проезжую часть "приора" и "газон некст".

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные механические повреждения. О наличии пострадавших не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в центре Саранска загорелась белая "ауди". По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность топливной системы.

Также стало известно о том, что в Саранске водитель иномарки спровоцировал аварию.

Источник: "Известия Мордовии".