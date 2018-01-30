Спортсмен из Мордовии выиграл первенство России по легкой атлетике среди юношей

В Новочебоксарске состоялось первенство России по легкой атлетике в помещении - среди юношей и девушек до 18 лет. Борьбу за награды вели более 500 спортсменов, среди которых были и представители Мордовии. Наш регион на турнире представляли 6 легкоатлетов.

Лучшего результата среди мордовских спортсменов добился воспитанник СШОР РМ по легкой атлетике Данила Тундыков. В беге на дистанции 1500 метров он стал победителем, а на дистанции 3000 метров завоевал бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что мордовские спортсмены привезли 6 наград со всероссийского турнира по греко-римской борьбе, который прошел в городе Бор Нижегородской области.

Источник: mordovia-sport.ru