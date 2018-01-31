В мордовскую колонию привезли запрещенные предметы, спрятанные в пластилине

В исправительной колонии № 17 пресечена попытка доставки запрещенных предметов. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РМ, сотрудники колонии досмотрели жительницу Московской области, которая приехала на свидание к заключенному. При ней были найдены сим-карта, флеш-карта и наушники, спрятанные в документах и в пластилине, обернутом в фантики от конфет.

На нарушительницу закона составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в Мордовии за налоговую аферу вынесен приговор экс-руководителю коммерческой компании.

Источник: 13.fsin.su