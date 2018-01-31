Пауэрлифтер из Мордовии выиграл серебро на турнире в Москве

В Москве завершилось первенство России по жиму и классическому жиму среди спортсменов-пауэрлифтеров в возрасте 14-18 и 19-23 года. На соревнованиях достойно выступил 18-летний воспитанник торбеевской школы пауэрлифтинга Сергей Володин.

В весовой категории до 105 кг он завоевал серебряную медаль в классическом стиле. Результат Сергея – 175 кг.

Ближайшие соревнования по пауэрлифтингу в Мордовии пройдут 10 марта. Это будет турнир по становой тяге на призы партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что воспитанник СШОР РМ Данила Тундыков стал победителем в беге на дистанции 1500 метров на юниорском первенстве России по легкой атлетике в помещении.

Источник: "Известия Мордовии".