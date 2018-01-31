Каратисты из Мордовии получили право участвовать в первенстве России

Каратисты из Мордовии удачно выступили на чемпионате и первенстве ПФО по киокусинкай в Новочебоксарске. В общей сложности за медали боролись 270 каратистов, среди них были представители Саранска и Рузаевки.

В результате упорной борьбы второе место в весовой категории свыше 80 кг занял Сергей Кочетков. В весе до 70 кг бронзовым призером стал Александр Кубрин.

Благодаря этим результатам наши ребята получили путевки на первенство России, где будет проходить отбор на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что воспитанник СШОР РМ Данила Тундыков стал победителем в беге на дистанции 1500 метров на юниорском первенстве России по легкой атлетике в помещении.