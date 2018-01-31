Жительница Мордовии получила условный срок за грабеж с применением насилия

Суд Мордовии вынес приговор жительнице Торбеевского района, обвиняемой в грабеже с применением насилия.

Сообщается, что женщина пришла к другу пенсионеру занять денег. А когда тот отказал, ударила мужчину и вытащила из кармана его куртки банковскую карту. В тот же день преступница сняла с нее 14 000 рублей, а потом оплатила кредиткой товары в магазине. Когда ее задержали, собственной вины она не отрицала и раскаялась в содеянном.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил ее к 1 году и 6 месяцам условно. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии получил пять лет колонии за налоговую аферу.

Источник: "Известия Мордовии".