Уроженка Саранска попала в травмпункт после поездки в троллейбусе.

Представители республиканской Госавтоинспекции заявили, что пассажирка упала, не удержавшись на ногах в момент движения. Потерпевшую доставили в медучреждение, где у нее диагностировали ушиб. Уже после оказания помощи ее отпустили домой. Шофер трезв.

По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель иномарки спровоцировал аварию. По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал.

Также стало известно о том, что жительница Саранска получила травмы в троллейбусе.

Источник: 13.мвд.рф