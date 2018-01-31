Уроженка Саранска попала в травмпункт после поездки в троллейбусе.
Представители республиканской Госавтоинспекции заявили, что пассажирка упала, не удержавшись на ногах в момент движения. Потерпевшую доставили в медучреждение, где у нее диагностировали ушиб. Уже после оказания помощи ее отпустили домой. Шофер трезв.
По данному прецеденту ведется проверка.
Ранее сообщалось, что в Саранске водитель иномарки спровоцировал аварию. По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал.
Также стало известно о том, что жительница Саранска получила травмы в троллейбусе.
Источник: 13.мвд.рф