Жительница Саранска получила травмы в троллейбусе

В Саранске женщина пострадала в общественном транспорте.

Представители республиканского ГИБДД заявили, что инцидент случился на улице Полежаева в салоне троллейбуса, где один из пассажиров упал при торможении транспортного средства. Женщина получила помощь врачей на месте, рекомендовано дальнейшее наблюдение.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что "Приора" протаранила столб в Саранске. По предварительным данным, два человека получили серьезные травмы.

Также стало известно о том, что в Саранске кроссовер протаранил "легковушку".

Источник: 13.мвд.рф