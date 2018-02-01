Житель Мордовии "развел" владельца грузовика из Пензенской области

Житель Мордовии "отличился" в Пензенской области. Как сообщили в региональном МВД, в полицию пришел 27-летний мужчина и заявил, что у него обманом выманили грузовой автомобиль.

Оказалось, что потерпевший договорился со своим приятелем из Мордовии о продаже грузовика КамАЗ-5511. Житель региона-13 пообещал отдать деньги за машину в течение двух месяцев, но денег не отдал и грузовик не вернул.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 44-летний житель Атяшевского района лишился 50 тысяч рублей из-за действий интернет-мошенников.