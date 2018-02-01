В Саранске "Шкода" сбила женщину на "зебре"

В Ленинском районе Саранска под колеса иномарки "Шкода-Фабия" угодил пешеход. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился в 14:40 на улице Коммунистическая.

Известно, что пострадавшая женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате дама получила перелом и была госпитализирована.

Водитель трезв. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено административное расследование, проводится проверка. Место ДТП не является очагом аварийности.

Ранее сообщалось, что уроженка Саранска попала в травмпункт после поездки в троллейбусе.

Источник: gibdd.ru/r/13