В Ковылкинском районе горел жилой дом пенсионерки

В селе Малый Азясь Ковылкинского района произошел пожар в частном доме пенсионерки 1946 г.р. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, 31 января в 11:13 дня загорелся дом по улице Нижней.

В результате пожара поврежден жилой дом на площади 24 кв.м. Информации о пострадавших нет.

Все подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе произошел несчастный случай с 35-летним безработным. Мужчина едва не сгорел в костре, который развел для сжигания мусора. Несмотря на довольно сильные ожоги лица, тела и ноги, сразу обращаться в больницу пострадавший не стал.

Источник: 13.mchs.gov.ru