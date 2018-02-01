Алексей Колосков стал новым главой Нацбанка Мордовии

Новым главой Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ назначен Алексей Колосков. Он работает в Банке России с 1994 года, с ноября 2014 года занимал должность заместителя управляющего Отделением-НБ РМ Волго-Вятского ГУ Банка.

Напомним, предыдущим руководителем мордовского отделения Нацбанка был Александр Тренькин. Он занимал этот пост с 1990 года, однако в декабре 2017 года ушел на пенсию.

Ранее сообщалось, что министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии назначен бывший глава Краснослободского района Юрий Медянкин.

Источник: "Известия Мордовии".