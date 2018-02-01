Почти 7 тысяч детей родились в Мордовии в прошлом году

В 2017 году в Мордовии родилось 6884 ребенка. Такие данные приводит Мордовиястат.

2746 детей (39,9%) стали в семье первыми. С начала нового года в республике родились 418 малышей, 225 из них - первенцы.

Стоит отметить, что с 2009 года количество первых детей в республике снижается. Если 9 лет назад на свет появилось 4527 первых малышей, то в 2016 году - 3103.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на 1000 браков приходится 623 развода. Об этом сообщили в республиканском Министерстве соцзащиты, труда и занятости населения. При этом в неполных семьях в прошлом году осталось 1979 детей.