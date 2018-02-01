В Мордовии в результате опрокидывания "семерки" в кювет пострадал один человек

В Рузаевском районе Мордовии с дороги в кювет улетел легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент случился около 6 часов вечера на автодороге "Рузаевка-Сузгарье".

Известно, что водитель вазовской "семерки" не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Сообщается, что в аварии пострадал один человек, очевидно, сам водитель.

Другие подробности ДТП неизвестны.

Напомним, в ночь на 31 января под Саранском произошло смертельное ДТП. Старшина полиции Александр Тихонов на подъезде к городу не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Мужчина погиб.

Источник: gibdd.ru/r/13