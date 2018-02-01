Сотрудники прокуратуры проверили ТЦ "Глобус" и нашли одежду без документов

В Саранске прокуратура проверила правила продажи одежды.
Представители республиканской прокуратуры заявили, что в торговом зале на территории ТЦ "Глобус" индивидуальным предпринимателем реализовывались изделия легкой промышленности без товарно-сопроводительной документации. Подобные нарушения оказались и у иных торговцев на Светотехстрое.
По итогам проверки три бизнесмена привлечены к административной ответственности. Несертифицированный товар снят с реализации.
Ранее сообщалось, что в Мордовии оправдали мужчину, который оставил двух девочек умирать в горящем доме.
Источник: prokrm.ru