Сотрудники прокуратуры проверили ТЦ "Глобус" и нашли одежду без документов

В Саранске прокуратура проверила правила продажи одежды.

Представители республиканской прокуратуры заявили, что в торговом зале на территории ТЦ "Глобус" индивидуальным предпринимателем реализовывались изделия легкой промышленности без товарно-сопроводительной документации. Подобные нарушения оказались и у иных торговцев на Светотехстрое.

По итогам проверки три бизнесмена привлечены к административной ответственности. Несертифицированный товар снят с реализации.

Ранее сообщалось, что в Мордовии оправдали мужчину, который оставил двух девочек умирать в горящем доме.

Источник: prokrm.ru