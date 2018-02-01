В Саранске девять маршрутов изменят схемы движения 3 февраля

В Саранске 9 маршрутов общественного транспорта изменят схемы движения в субботу, 3 февраля.

В администрации Саранска рассказали, что это связано с проведением мероприятия "Волонтеры Мордовии".

Так, с 12:30 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по улице Московской (от Республиканской до Красной) и улице Рабочей (от Красной до Коммунистической), в результате чего работа троллейбуса №15 будет временно приостановлена.

А вот автобусные маршруты №№ 8, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 35, 45 вместо улиц Московская и Рабочая будут осуществлять движение по улице Серова.

Ранее сообщалось, что саранский аэропорт позволит добраться до 90 городов мира.

Источник: "Известия Мордовии".