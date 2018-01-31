Саранский аэропорт позволит добраться до 90 городов мира

Вскоре возобновит полеты новейший аэропорт в Саранске.

Благодаря тому, что рейсы из Саранска будут принимать "Шереметьево" и "Домодедово", а не только лишь маленький аэропорт "Внуково", можно с пересадкой и даже без смены терминала добраться почти до 90 городов мира.

На данный момент уже достигнуты договоренности с авиакомпаниями "Победа", "Аэрофлот" и "Сибирь" по выполнению регулярных рейсов Москва-Саранск-Москва, Симферополь- Саранск-Симферополь, кроме того, прорабатывается возможность выполнения рейсов по иным маршрутам.

Ранее сообщалось, что к 1 марта в Озерном откроют детский сад, а в Саранске до 1 июня откроется приют для животных.

Источник: "Известия Мордовии".