Житель Мордовии стал виновником смертельного ДТП в Рязанской области

Шофер из Мордовии устроил ДТП, в которым один человек погиб и еще двое получили травмы.

Сообщается, что трагедия произошла накануне поздно вечером в Путятинском районе. Там микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter протаранила "Волга". За рулем легковушки находился житель Мордовии.

Вследствие столкновения виновник аварии и его 47-летний пассажир были госпитализированы, 35-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в результате опрокидывания "семерки" в кювет пострадал один человек.

Источник: "Известия Мордовии".