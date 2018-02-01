В Мордовии разыскивают без вести пропавшего Василия Биляркина

Полиция Мордовии ищет без вести пропавшего Биляркина Василия Дмитриевича.

Представители республиканского МВД заявили, что 50-летний уроженец села Пермиси Большеберезниковского района 4 января вышел из дома и бесследно пропал.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 165-175 см. Был одет: куртка серого цвета, шапка черного цвета, брюки черного цвета, полуботинки на липучке черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении человека на фото, просим сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Мордовии разыскивают без вести пропавшую Валентину Ширманову.

Источник: 13.мвд.рф