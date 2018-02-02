МВД Рязанской области публикует фото смертельного ДТП, виновником которого стал житель Мордовии

В Сети появились фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло в Рязанской области. Страшные кадры опубликовала пресс-служба регионального МВД.

Напомним, что виновником аварии в Путятинском районе стал житель Мордовии. Он ехал по трассе М-5 в сторону Москвы на автомобиле "Волга" и протаранил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

В результате аварии погиб 35-летний пассажир "Волги". Виновник аварии и ещё один его пассажир, 47 лет, были госпитализированы. Их состояние на данный момент неизвестно.

Сейчас полицейские разбираются в причинах ДТП, назначена проверка.

Источник: 62.мвд.рф