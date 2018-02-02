В Мордовии пройдет рейд "Безопасный регион"

В этот день инспекторы ГИБДД будут проводить массовые проверки шоферов в Саранске и в районах республики. Отдельное внимание уделят и профилактической работе с пешеходами.

Отметим, что за первый месяц 2018 года на дорогах республики зарегистрировано 68 аварий, в которых 18 человек погибли и 99 получили травмы.

Сотрудники республиканской Госавтоинспекции обращаются к абсолютно всем жителям и гостям Мордовии с ПДД.

Ранее сообщалось, что в Саранске "Шкода" сбила женщину на "зебре".

Источник: 13.мвд.рф