Между Саранском и Рузаевкой внедорожник улетел в кювет: есть пострадавший

На трассе Саранск-Рузаевка накануне, 4 февраля, произошло ДТП. Первоначально информация появилась в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Позже сведения подтвердили в пресс-службе МЧС по РМ.

По имеющимся данным, водитель внедорожника "Toyota Land Cruiser " не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате происшествия пострадал один человек. Информации о его состоянии на данный момент нет. Обошлось без погибших.

По факту аварии ведется проверка.

Ранее сообщалось, что около ТЦ "Сити-парк" в Саранске иномарка протаранила столб.