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Между Саранском и Рузаевкой внедорожник улетел в кювет: есть пострадавший

Между Саранском и Рузаевкой внедорожник улетел в кювет: есть пострадавший

На трассе Саранск-Рузаевка накануне, 4 февраля, произошло ДТП. Первоначально информация появилась в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Позже сведения подтвердили в пресс-службе МЧС по РМ.

По имеющимся данным, водитель внедорожника "Toyota Land Cruiser " не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате происшествия пострадал  один человек. Информации о его состоянии на данный момент нет. Обошлось без погибших.

По факту аварии ведется проверка. 

Ранее сообщалось, что около ТЦ "Сити-парк" в Саранске иномарка протаранила столб.