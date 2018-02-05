"Черный лесоруб" из Мордовии отсидит 1,5 года

В Мордовии вынесли приговор "черному лесорубу". Из материалов дела следует, что осенью 2017 года житель Зубово-Полянского района незаконно срубил 7 сосен. Тем самым он нанес ущерб лесному хозяйству в размере более 87 тысяч рублей.

В итоге ему пришлось отвечать за свои действия перед судом района. В суде решили не церемониться с нарушителем закона и "впаяли" ему не только штраф в размере нанесенного ущерба, но и 1,5 года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации одного из сельских поселений Ковылкинского района.

Источник: zubovo-polyansky.mor.sudrf.ru