Под Краснослободском три человека пострадали в ДТП

В минувшее воскресенье, 4 февраля, на трассе 1Р-180 недалеко от Краснослободска произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в аварии пострадали три человека.

Марки машин, попавших в ДТП, не уточняются. Информации о состоянии пострадавших пока что нет. Также неизвестно, что спровоцировало аварию и кто стал ее виновником.

Все подробности ДТП станут известны в ходе расследования.

Как сообщалось ранее, на трассе Саранск-Рузаевка накануне, 4 февраля, произошло ДТП. По имеющимся данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и вылетел в кювет.

Источник: 13.mchs.gov.ru